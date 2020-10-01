الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-10-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.1720 ولا يزال فوقه حتى الآن، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لتخطي مستوى 1.1780 وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2011.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1840

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا