شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.1720 ولا يزال فوقه حتى الآن، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لتخطي مستوى 1.1780 وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2011.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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