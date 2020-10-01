شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 61.928 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.8%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 35.517 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.5%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 33.394 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 25.407 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 23.181 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

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وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 21.719 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.2%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 14.601 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 11.288 مليار جنيه بنسبة 2.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 11.296 مليار جنيه، و 11.104 مليار جنيه، بنسبة 2.7%، 2.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.