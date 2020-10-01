شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه 27 قرشا منذ بداية 2020 رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار أمام الجنيه هبوط ملحوظ منذ بداية عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا، ورغم أن العملة الأمريكية ارتفعت بشكل طفيف على مدار شهري مايو، إلا أن مقارنة سعر الدولار منذ بداية العام حتى الآن فإنه سجل هبوط بنسبة 1.7%.

ووفق الأرقام والإحصاءات فإن سعر الدولار سجل 15.99 جنيه للشراء بداية العام والآن يسجل 15.72 جنيه للشراء بهبوط 27 قرش وسجل سعر البيع و16.09 جنيه مطلع يناير 2020 والآن يسجل 15.82 جنيه للبيع، بنسبة هبوط 1.7 %

وكانت رحلة هبوط الدولار أمام الجنيه تسير بشكل جيد لولا أزمة فيروس كورونا، التي انعكست على الاحتياطي النقدى في البلاد إذ هبط من 45 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، لكن الحكومة لجأت إلى تعزيز الاحيتاطى لديها وارتفع الاحتياطي إلى أكثر من 38 مليار دولار مرة أخرى وهو ما عزز من وضع الجنيه أمام الدولار.

وشهد الاقتصاد تخارج ملحوظ من سوق السندات، وهو ما أثر على وضع العملة الأمريكية، والتي شهدت ارتفاع محدود قبل أن تعاود الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصرى، الذى عاود للأداء الجيد مع عودة التدفق الدولارى مرة أخرى بزيادة في تحويلات المصريين بالخارج وكذلك عودة محدودة للأنشطة السياحية.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكر البنك المركزي- في بيان هذا الأسبوع - أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال يوليو الماضي 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

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