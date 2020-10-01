وزيرة التجارة تترأس أعمال الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن البنك المصري لتنمية الصادرات يمثل أحد الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل اللازم والارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصدرة وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الاسواق العالمية وذلك في اطار تنفيذ التوجهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً الى اهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات احلال الواردات بالإضافة الى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره احد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل .



وزيرة التجارة والصناعة تترأس أعمال الجمعية العامة العادية للبنك المصري

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال ترأسها لفعاليات انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن العام المالي المنتهى 2019/2020 وذلك بحضور السيدة ميرفت سلطان رئيس البنك وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات بالإضافة الى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات .

وأشارت جامع إلى أهمية استفادة مجتمع الأعمال من كافة البرامج والخدمات التمويلية التي يوفرها البنك من خلال فروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن البنك يقدم خدمات مصرفية متميزة بشروط وإجراءات ميسرة لخدمة مجتمع المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها قالت ميرفت سلطان رئيس البنك إنه على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالي 2019-2020 فقد حافظ البنك علي مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة حيث بلغ صافى الربح مليار و14 مليون جنيه مصري في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بمبلغ مليار و51 مليون جنيه مصري خلال العام السابق أخذاً في الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافى أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه مصري.

وأضافت أن صافى الدخل من العائد والعمولات ارتفع ليصل إلى 2 مليار و118 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 101 مليون جنيه مصري وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المصرفية حيث يرجع الارتفاع في صافى الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم .

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ونوهت سلطان إلى أن إجمالي الأصول ارتفع ليصل إلى 56.7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرةً إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه مصري لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9% مما انعكس إيجابيا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بـ 64.9 % في العام المالي السابق.

كما أشارت إلى إن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 561 مليون جنيه مصري بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9 % ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3% .

واضافت انه تم توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل الى 55 الف عميل كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل الى 58 فرع في عام 2022 حيث يصل العدد الحالي الى 38 فرع، وسيتم خلال العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة .

وفى إطار المسئولية المجتمعية أشارت إلى أن البنك استمر في القيام بدوره من خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة وهم قطاعي التعليم والصحة والمساهمة في مجهودات الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تهدف الى مساندة مجتمع الأعمال .

وقد وافقت الجمعية على التقرير المقدم من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020، باعتماد الميزانية المقدمة وكذا تقارير القوائم المالية والحوكمة وتوزيع ارباح المساهمين .

وفى ختام أعمال الجمعية العامة للبنك أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمدى التطور الكبير في أنشطة البنك ومنظومة الخدمات المقدمة، والتي تعكسها الارقام والمؤشرات المحققة خلال العام المالي المنتهى، فضلا عن اهمية تنفيذ خطة البنك في التوسع في انشاء الفروع للوصول الى كافة المصدرين في كافة محافظات الجمهورية .