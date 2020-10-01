شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تصدر أول دليل خاص بسلامة الغذاء لمنشآت تجهيز اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن اصدار اول دليل خاص بسلامة الغذاء لمنشآت تجهيز اللحوم والدواجن بالتعاون مع مشروع مزارع الي مزارع جاء ذلك في اطار الندوة الالكترونيه التي نظمتها الغرفة والمشروع من الجدير بالذكر ان مشروع مزارع الى مزارع –سلامة وجودة الغذاء مقدم من منظمة لاندوليكس الامريكية للتنمية الدولية Land O lakes وقد شارك في الندوة الخبيرة الامريكية المتطوعة كرستين تيستا والمهندس حسام حبيب مدير مشروع مزارع الى مزارع والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة والاستاذ محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من الأعضاء.

واكد المهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية انه تم عرض الدليل العملى للتحكم في مخاطر الأغذية المعروفة والمتوقعة لمنشآت تجهيز اللحوم والدواجن خلال الندوة وتناول الدليل عدد من المحاور من أهمها التحكم بالمخاطر ومكافحة الآفات والنظافة وإجراءات التشغيل الموحد للمرافق الصحية.

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وأكد الجزايرلي علي الاهمية القصوي لرفع وعي قطاع الصناعات الغذائية باساسيات سلامة الغذاء لما له من اثر بالغ علي تعزيز تنافسية القطاع وانه سيتم العمل فورا على ترجمة الدليل والذي يعد الاول من نوعه في مصر للغة العربية وتعميمه على أعضاء الغرفة مشيرا الى استمرار التعاون مع المشروع لاصدار سلسلة من الدلائل العلمية والتطبيقية وتنظيم ورش العمل بهدف تحسين سلامة الغذاء والبيئة الإنتاجية للصناعات الغذائية

واضاف الجزايرلي أن الغرفة تتبني قضية سلامة الغذاء باعتبارها واحدة من اهم القضايا الحيوية التي تعمل الغرفة جاهدة على زيادة الوعي بها خاصة علي مستوي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء كما اكد علي استمرار الغرفة في الاستعانة بالخبرات العالمية والوطنية للتعرف عن قرب على المعايير الدولية المطبقة في المنشآت الصناعية والعمل على نقلها وتطبيقها علي مستوي اعضاء الغرفة.