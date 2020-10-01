أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بعد نتائج إيجابية لإتش آند إم وإس.تي ميكرو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ قفزت أسهم إتش آند إم السويدية للبيع بالتجزئة وإس.تي ميكروإلكترونيكس لصناعة الرقائق بعد أن أعلنتا عن نتائج تفوق التوقعات، بينما تلقت المعنويات في أنحاء العالم الدعم من آمال بشأن المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، فيما ربحت بورصتا باريس ولندن ما يزيد عن واحد بالمئة بينما ارتفعت الأسهم الألمانية 0.3 بالمئة.

وزاد سهم إتش آند إم 5.6 بالمئة إذ أعلنت الشركة عن أرباح للربع الثالث تفوق توقعات المحللين وقالت إن المبيعات تواصل التعافي في سبتمبر. وزاد مؤشر قطاع التجزئة 1.3 بالمئة ليقود مكاسب القطاعات.

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وقفز سهم إس.تي ميكروإلكترونيكس 3.5 بالمئة بعد أن توقعت الشركة مبيعات في 2020 تفوق تقديرات سابقة.

ومن المقرر صدور قراءات نهائية لأنشطة قطاع الصناعات التحويلية في شهر سبتمبر لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التعافي على حاله بعد تأثير مرتبط بفيروس كورونا.

ونزل سهم باير الألمانية للأدوية 12 بالمئة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لخفض التكاليف بأكثر من 1.5 مليار يورو (1.76 مليار دولار) في 2024 وكشفت عن مخصصات لانخفاض القيمة في نشاطها للزراعة.