شكرا لقرائتكم خبر عن 2.37 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات محمد معيط، وزير المالية وحرصاً من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس عن مشمول 7710 شهادة جمركية وارد نهائي ( شرق وغرب ) بورسعيد خلال شهر اغسطس 2020 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل ( القمح والبقول والذرة وغيرها ) .

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ وقدره 397مليون و453 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و977 مليون و 833 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ( غرب – شرق ) خلال نفس الفترة عدد 458 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 929 مليون و941 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و 865 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس حوالي 2 مليار و 375 مليون و 286 ألف جنيه.