شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف 10 مستثمرين عن الشراء بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (1100)، أمس الأربعاء، بإيقاف الأكواد التالية من التعامل (شراءً) على الأوراق المقيدة بالبورصة، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار ولحين انتهاء التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار:

الكود الموحد: 1298940

الكود الموحد: 2044636

الكود الموحد: 2401475

الكود الموحد: 967175

الكود الموحد: 2120367

الكود الموحد: 2401592

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الكود الموحد: 2401593

الكود الموحد: 2401694

الكود الموحد: 2035080

الكود الموحد: 2385456

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2003.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 2896.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.24% مغلقًا عند مستوى 12761.93 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1018.50 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 618.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 326.8 مليار جنيه إلى 313.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.6 مليار جنيه إلى 191.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.