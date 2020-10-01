البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يتوقع انكماشا أعمق للنمو فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم الخميس إنه يتوقع انكماشا اقتصاديا أكبر في العام الحالي وتعافيا أضعف في 2021 للدول الواقعة في منطقته مضيفا أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع.
ويتوقع البنك الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصادا يستثمر بها، كما توقع البنك أيضا أن يسجل النمو في منطقته 3.6 بالمئة في 2021.
وقال البنك إن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج وتراجع أسعار السلع الأولية أدى لتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وقالت بياتا جافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك "أصبح من الجلي أننا نشهد الموجة الثانية من الفيروس".
وستواجه الاقتصادات التي تعتمد بشدة على مصادر خارجية للدخل أسوأ معدلات الانكماش. وتشمل هذه البلدان ألبانيا وكرواتيا وقبرص واليونان والجبل الأسود التي فقدت معظم الموسم السياحي هذا العام.
كما ستعاني البلدان التي تعتمد على تحويلات العاملين في الخارج بشدة في ظل تراجع حاد بنسبة 29 بالمئة في التحويلات من روسيا إلى وسط آسيا وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز في الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال البنك إن بعض القطاعات مثل السياحة قد تواجه ضررا دائما في المدى الأطول.
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