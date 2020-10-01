شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 11029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2076 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12833 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4228 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2912 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 7.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020،وخلال النصف الأول من عام 2020، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 148% لتسجل 17.8 مليار جنيه.

وحققت الشركة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 712.1 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل صافي خسائر بقيمة 224.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك إلى الخسائر التي تكبدها مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة بسبب أزمة فيروس (كوفيد – 19) بالإضافة إلى استمرار تقلبات أسواق النفط بوجه عام مع ضيق الفارق بين أسعار المازوت والديزل، حيث سجلت الشركة المصرية للتكرير منفردة صافي خسائر قبل خصم حقوق الأقلية بقيمة 2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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كما أعلنت شركة حديد عز، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، حيث بلغت صافي قيمة المبيعات نحو 17.826 مليار جنيه خلال الستة شهور الأولى من عام 2020 مقابل 25.901 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض 31%، وبلغت الخسارة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.84 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بصافي خسارة 2.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وبلغت حجم السيولة المتوافر 2.05 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الدين 31.5 مليار جنيه.

فيما وافق مجلس الإدارة شركة حديد عز، خلال اجتماعه أمس، على إجراء التسوية فيما بين الشركة ومجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار مقابل ما تم سداده للتصالح في قضايا الاستحواذ على شركة الدخيلة والحصول على تراخيص الحديد، وذلك في ضوء الترخيص الصادر للمجلس من الجمعية العامة العادية للشركة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ليسيكو مصر، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 1980 سهم، 43450 سهم، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسممنت-قنا، الأومنيوم العربية، 345.9 ألف سهم، 14991 سهم، 1 سهم، على التوالي، فيما باعت إدارة البنك التجاري الدولي 6500 سهم، وباع مساهم رئيسي للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 497.9 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة لشركات الألومنيوم العربية، المهندس للتأمين، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، 1 سهم، 4621 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 1500 سهم.

وفي سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة للصوامع والتخزين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.