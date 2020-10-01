شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 830 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، متأثرا بارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1897 دولار.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 711.50 جنيه.

عيار 21 : 830 جنيها.

عيار 24 : 948.50 جنيه.

الجنيه الذهب : 6640 جنيها.

السعر العالمي : 1897 دولار.

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يتأثر سوق الذهب عالميا بأى قرارات جديدة على المستوى الاقتصادي أو حتي السياسي، وخلال هذا الشهر كان الاقتصاد الأمريكي على موعد مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتم الإبقاء عليها.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى صفر في المائة حتى نهاية عام 2023 على الأقل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس جيروم باول عقب اجتماع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة بالمجلس والذي استمر على مدى اليومين الماضيين. وتصدر الخبر عناوين الصحف الاقتصادية العالمية.

ورغم أن هذا القرار كان من المفترض أن يدعم سوق الذهب ويزيد الطلب عليها، لكن ما حدث أن الدولار شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مما عزز شهية المستثمرين على المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب مما خفض سعره.

وبلغ سعر الذهب ذروته فى مصر يوم 5 أغسطس 2020، مسجلا 920 جنيها للجرام وهو أقصى سعر سجله الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى للسوق المصرى، وذلك بعد أن بلغت الأوقية 2025 دولار وهو رقم قياسى سجله الذهب لأول مرة عالميا.

وخلال عام 2020، أكد مراقبون أن تدنى تجارة الفائدة يدفع المستثمرين إلى وضع أموالهم فى الذهب كملاذ آمن، وهو ما يزيد الطلب عليه بصورة غير مسبوقة وتدفعه لتسجل أسعار تاريخية.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز الألفى دولار للمرة الأولى فى التاريخ أغسطس الماضى، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذى يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدنى وآمال فى مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.