شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله رئيسا تنفيذيا لفودافون مصر خلفا لألكسندر فرومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فودافون، اليوم، عن تغيير فى قيادة الشركة فى مصر، ليتم تعيين محمد عبد الله رئيساً تنفيذياً للشركة خلفا لألكسندر فرومان كورتيل الذى يتولى منصبًا جديدًا كرئيس تنفيذى لفودافون تركيا وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020.

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انضم محمد عبد الله إلى فودافون مصر فى عام 1998 وتقلد مناصب تنفيذية عديدة فى القطاع التجارى فى فودافون من ضمنها رئيس قطاع التسويق للشركات وآخرها رئيس قطاع التسويق للأفراد، وساهم محمد عبد الله فى تحقيق نموًا متسارعًا لفودافون لتحافظ على ريادتها فى السوق المصرى على مدار سنوات، من حيث الإيرادات والحصة السوقية، وقاد محمد عبد الله منظومة التحول الرقمى فى فودافون مصر بنجاح.

وصرح الرئيس التنفيذي القادم لفودافون مصر محمد عبد الله "أنظر بكل فخر واعتزاز لمشوارى المهنى مع فودافون مصر، بداية من شركة محمول جديدة فى السوق المصرية عام 98 إلى أن أصبحنا الشبكة الأولى فى مصر ورائدة سوق المحمول والاتصالات، فودافون مصر بالنسبة لى تمثل حياة مليئة بالنجاحات وقصص التفوق وثقافة وبيئة عمل فريدة من نوعها... إنه شرف لى أن أتولى قيادة الشبكة الأولى فى مصر والشركة الأنجح فى مجال الاتصالات، محاطا بأفضل كوادر عمل مصرية وبمساعدة زملائى وشركائى فى النجاح"، وأضاف محمد عبد الله معلقا على أولوياته فى الفترة القادمة "مصر تشهد تغييرات وتطورات فى مجال التحول الرقمى من شأنها إحداث تغيير كبير فى حياة المصريين وتشارك فودافون بقوة عن طريق مشاريع قومية مهمة مثل التأمين الصحى الشامل، فودافون ستكون دائما فى قلب هذا التغيير مقدمة كل الدعم لكافة القطاعات لتحقيق التحول الرقمى فى مصر ورؤية 2030".