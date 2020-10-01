شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبي بنسبة 1% بمستهل جلسة الخميس وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 23.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2250.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.6 مليون سهم محققة ما قيمته 56.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1251 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.14%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.77%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.54%، 0.34%، على التوالي.

وقفز سهمين ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 0.88%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 0.31%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 12.8 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي انعقدت أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 إبريل، وعمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجارية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات البحريني، تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ 110.3 مليون دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية، تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت، إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت، وتحويل الأسهم في بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم في هذا الشأن.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العادية، أمس الأربعاء، وهم جاسم الصديقي- غير تنفيذي، علياء الفلاسي-مستقل، أحمد آل خليفة-تنفيذي، هشام الريس-تنفيذي، راشد الكعبي-غير تنفيذي، غازي الهاجري-مستقل، مصطفى خريبه-غير تنفيذي، أحمد عبد الحميد الأحمدي، علي مراد، فواز التميمي-مستقلين.