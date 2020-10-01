صب أسقف الدور الثالث علوي بعمارات "الإسكان المتميز" بمدينة الفشن الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ صب أسقف الدور الثالث علوي والأخير لبعض عمارات "الإسكان المتميز" بمدينة الفشن الجديدة ببنى سويف، مضيفاً أنه تم البدء في أعمال المباني تمهيدا لبدء أعمال التشطيبات، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة العادية بجميع العمارات، وجارٍ استكمال أعمال القواعد المسلحة والأعمدة والأسقف لباقي العمارات.



صب أسقف الدور الثالث علوي بعماراتالإسكان المتميز

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز تنمية مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ عدد 32 عمارة "إسكان متميز" نموذجى (أ ، ب) (أرضي + 3 ادوار متكررة)، بإجمالي عدد 512 وحدة سكنية موزعة على5 مشروعات يقوم بتنفيذها 4 شركات بمدينة الفشن الجديدة.

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وأضاف المهندس محمد أحمد الدكرورى، أنه جار تتفيذ شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالى 1000 م بنسبة تنفيذ 70%، وجارٍ اعمال الاختبارات والردم حيث بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة حوالي60 مليون.

وأكد رئيس جهاز المدينة، انه تم التنبيه علي جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ لسرعة إنجاز المشروع في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.