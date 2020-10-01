شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الذهب اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ أكتوبر على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1899.80 دولار للأوقية.

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وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6 بالمئة إلى 902.40 دولار للأوقية.

وربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأوقية.