شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع كبير فى عجز الميزان التجارى بنسبة 51.8% خلال شهر يولية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الخميس النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية يولية 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.28 مليــار دولار خـــلال شهر يوليه 2020 مقابل 4.73 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 51.8 ٪.

ومن أهم المؤشرات إنخفضت قيمة الصـادرات بنسبـة 15.0 ٪ حيـث بلغـت 2.15 مليــار دولار خـلال شهــر يوليه2020 مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (ملابس جاهزة 22.6 ٪، اسمدة 4.0 ٪، منتجات البترول 60.9 ٪،البترول الخام 43.7 ٪).

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بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يولية 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا(سجاد وكليم بنسبة 7.8 ٪، ادوية ومحضرات صيدله بنسبة 4.0 ٪، اثاث بنسبة 12.4٪، قضبان وعيدان و زوايا واسلاك من حديد بنسبة 101.3%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 39.0 ٪، حيث بلغت 4.43 مليار دولار خـلال شهر يوليه2020 مقابل 7.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.3٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2 ٪، منتجات بترول بنسبة 71.4 ٪، ذرة بنـسبة 10.4 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليه 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: (بترول خام بنسبة 104.3 ٪، قمح بنسبة 2.2 ٪، زيوت مكررة بنسبة 4.0 ٪، ابواب ودعامات ومنشات من حديد او صلب بنـسبة 63.7 ٪ ).