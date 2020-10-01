شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 37.82 نقطة ليصل إلى مستوى 8336.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.71% خاسراً 100.41 نقطة ليصل إلى مستوى 14009.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.36%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.11%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية نسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.09%، ثم قطاعي الطاقة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.29%، 0.27%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.20%.

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وقفز 133 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.88%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 8.24%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 7%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 4.09%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 3.32%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 140.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، عن استلام إشعار ترسية مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق من هيئة تنمية الصادرات السعودية، حيث ستقوم الشركة بتمثيل عدد (100) شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بشراكة مع الشركات المصنعة السعودية.