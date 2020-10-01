شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الخضروات 50% العام الجارى واختفاء أزمات الطماطم والبطاطس نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قطاع الخضروات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6 أعوام الماضية، حيث أن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن قطاع الخضروات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملين بالقطاع وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن تضاعف الإنتاج المصري من معظم الأصناف انعكس على السوق المحلى حيث انخفضت الأسعار بين 30-50٪ في معظم الأصناف، مشيرا الي دور المشروعات الزراعية التي إقامتها الدولة خلال الفترة الماضية وهو ما ساهم فى زيادة المعروض.

وأشار النجيب إلي أن عدد من الازمات التي كان تمر على السوق المحلى ومنها الطماطم التي أصبحت أكثر الأصناف استقرارا حيث يتراوح سعرها بين 1.5-3 جنيهات للكيلو وبحد أقصى 5 جنيهات للكيلو في وقت فاصل العروة وكانت معروفة بأنها المجنونة بينما حاليا هي اقل الأصناف سعرا، أيضا أزمة البطاطس والتي وصل فيها سعر الكيلو الي اكثر من 60 جنيها حاليا البطاطس سعرها يتراوح بين 2-3 جنيهات طوال العام.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أن سوق الخضروات والفاكهة مستقر ولا توجد أي مشاكل بسبب فيروس( كورونا ) المنتشر في الصين .

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وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها بعد رصد حالة السوق بأنه لا توجد أي مشاكل من قريب أو بعيد في الخضروات والفاكهة بالسوق المحلي وأن مصر لا تستورد خضروات وفاكهة من الصين حاليا ولديها إنتاج محلي كبير ومتنوع بجانب استيراد بعض الأصناف من الاتحاد الأوروبي .

وطمأن رئيس اتحاد الغرف التجارية المواطنين بان كافة أصناف الخضروات والفاكهة أمنه بالسوق المحلي مما أدي إلي انخفاض أسعار معظمها علي اعتبار أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب في ظل زيادة المعروض وتنوع منافذ البيع بالسوق وهو ما أكد عليه تقرير الشعبة.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بدور الشعبة في متابعة حالة السوق باستمرار ورصد أي مستجدات قد تحدث سواء علي مستوي الأسعار وتوافر السلع أو تداعيات أي أحداث قد تطرأ علي الساحة التجارية .