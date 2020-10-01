شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشي لبورصة البحرين بالمستهل بضغوط تراجع سهم "الإثمار القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 0.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1433.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 475.5 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، كما هبط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.50% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.21%.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي انعقدت أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 إبريل، وعمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجارية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات البحريني، تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ 110.3 مليون دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية، تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت، إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت، وتحويل الأسهم في بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم في هذا الشأن.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العادية، أمس الأربعاء، وهم جاسم الصديقي- غير تنفيذي، علياء الفلاسي-مستقل، أحمد آل خليفة-تنفيذي، هشام الريس-تنفيذي، راشد الكعبي-غير تنفيذي، غازي الهاجري-مستقل، مصطفى خريبه-غير تنفيذي، أحمد عبد الحميد الأحمدي، علي مراد، فواز التميمي-مستقلين.