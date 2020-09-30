شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يرتفع بعد انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء لكن "نايمكس" الأمريكي تلقى دعما من بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، بينما ضغط الدولار على "برنت".



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بمليوني برميل إلى 492.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 1.9مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 831 ألف برميل خلال نفس الفترة.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة أقل من 0.1% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.1 نقطة وأقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 39.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 40.03 دولار وأقل سعر عند 38.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 40.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.8 دولار وأقل سعر عند 40.3 دولار.