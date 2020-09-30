شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأسترالي وسط إقبال على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الإقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة في آخر جلسات سبتمبر/أيلول الجاري.



واستوعبت الأسواق العالمية المناظرة الانتخابية الأولى التي جرت أمس بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر موافقات البناء في أستراليا انخفض بنسبة 1.6% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.

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وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم قد سجل انكماشا بنسبة 31.4% في الربع الثاني دون توقعات بانكماش نسبته 31.7%.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود للسيطرة على أزمة فيروس كورونا من أجل إعادة الاقتصادات العالمية إلى مسار النمو.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7171، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7175 في حين سجل أقل سعر عند 0.71.