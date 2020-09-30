شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء .. تراجع الذهب وارتفاع المعروض النقدى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى والعالمى عددا من الأحداث الهامة خلال اليوم الأربعاء، وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار على المستوى المحلى والعربى والعالمى، والتي نستعرضها في موجز أخبار الاقتصاد.

تراجع الذهب في مصر

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت تراجع بقيمة 3 جنيهات اليوم الأربعاء فى مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها للجرام، متأثرا بهبوط سعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1884 دولار.

البنك المركزى: ارتفاع المعروض النقدى 19.17% سنويا فى أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزى اليوم الأربعاء، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 19.17 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.وبلغ المعروض النقدي 4.68 تريليون جنيه مصري (297.90 مليار دولار).

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة الأربعاء لليوم الثالث على التوالي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً هامشياً، وربح رأس المال السوقي 428 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.716 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10989 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12761 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة.

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بورصات الخليج خضراء بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تربح 7.8 مليار درهم

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.18% رابحاً 14.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8299.08 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.91% رابحاً 20.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.48 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 317.03 مليار درهم، وقفز ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.52% رابحاً 23.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4518.06 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 673.674 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 7.8 مليار درهم.

الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بعد بيانات اقتصادية قوية

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء بعد بيانات اقتصادية قوية عززت الآمال حيال انتعاش الاقتصاد المحلي، في حين واصل المستثمرون توخي الحذر عقب مناظرة رئاسية ساخنة تنبئ بأن السباق الانتخابي لن يكون سهلا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.98 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 27514.64 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.74 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3341.21 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 7.65 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 11092.90 نقطة.

السعودية تعتزم خفض الإنفاق بنسبة 7.5% من ميزانية العام القادم

قال بيان أولي للميزانية السعودية اليوم الأربعاء إن حكومة المملكة تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.7 بالمئة في 2020، لعوامل منها زيادة ضريبة القيمة المضافة.وبحسب الوثيقة، تتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 2.9 بالمئة في 2021.

وفى السياق نفسه، قالت السعودية في بيان أولي اليوم الأربعاء إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5 بالمئة في ميزانية العام القادم البالغ حجمها 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) مقارنة مع 1.07 تريليون ريال هذا العام.

وأظهرت الوثيقة أن المملكة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 12 بالمئة للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1 بالمئة في العام القادم.ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى ثلاثة بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في هذين العامين.