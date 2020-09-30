شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزون الخام والمقطرات الأمريكى فى أحدث أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما زاد مخزون البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

نزل مخزون الخام مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر إلى 492.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 1.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع.

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وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونما معدل استغلال طاقة المصافي نقطة مئوية واحدة.

وارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية 683 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 1.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 172.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 917 ألف برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 536 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.