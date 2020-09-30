شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج نفط أوبك في سبتمبر للشهر الثالث بفعل إيران وعودة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج نفط أوبك قد زاد للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر أيلول، بفعل إعادة تشغيل بعض المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات الإيرانية مما عوض أثر الالتزام القوي لأعضاء آخرين باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.

ضخ الثلاثة عشر عضوا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 24.38 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدار سبتمبر أيلول، وفقا للمسح، بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس المعدل وفي صعود جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.

تراجعت أسعار النفط عشرة بالمئة في سبتمبر أيلول إلى حوالي 40 دولارا للبرميل، متأثرة بزيادة معروض أوبك منذ أغسطس آب وضربة جديدة للطلب بفعل تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت باولا رودريجيز-ماسيو، المحللة في ريستاد إنرجي، "في حين يكابد الطلب الأمرين، فإن الطلب يزيد.. الإنتاج الليبي يعود."

ليبيا وإيران من أعضاء أوبك غير المشمولين باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك وحلفاء من بينهم إيران، فيما يعرف بمجموعة أوبك+. ساعد الاتفاق على تعزيز الأسعار في 2020 بعد تدنيها إلى مستويات غير مسبوقة في أبريل نيسان بسبب أزمة فيروس كورونا التي دمرت الطلب.

وشرعت أوبك+ منذ أول مايو أيار في خفض غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي. ومنذ أغسطس ، بدأت المجموعة تضخ المزيد مقلصة الخفض المستهدف إلى 7.7 مليون برميل يوميا في ضوء تعاف جزئي للطلب. وتبلغ حصة أوبك من مستوى الخفض الجديد 4.868 مليون برميل يوميا.

وفي سبتمبر ، بلغت درجة التزام دول أوبك المقيدة بالاتفاق 101 بالمئة، بحسب نتائج المسح، ارتفاعا من 100 بالمئة في أغسطس.