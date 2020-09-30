شكرا لقرائتكم خبر عن تحميل ناقلة بالنفتا فى طبرق الليبية سيسمح بزيادة إنتاج مصفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الخليج العربي للنفط الليبية اليوم الأربعاء، إن من المقرر تحميل 21 ألف طن من النفتا على متن ناقلة راسية في ميناء طُبرق، مما سيسمح بزيادة معدلات الإنتاج في مصفاة قريبة.

وقالت الشركة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في صفحتها على فيسبوك إنه بعد الانتهاء من تحميل الناقلة "كيب غينيا"، ستكون مصفاة طُبرق قادرة على العمل بطاقتها البالغة 20 ألف برميل يوميا.