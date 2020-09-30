شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم خفض الإنفاق بنسبة 7.5% من ميزانية العام القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان أولي للميزانية السعودية اليوم الأربعاء إن حكومة المملكة تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.7 بالمئة في 2020، لعوامل منها زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب الوثيقة، تتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 2.9 بالمئة في 2021.
وفى السياق نفسه، قالت السعودية في بيان أولي اليوم الأربعاء إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5 بالمئة في ميزانية العام القادم البالغ حجمها 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) مقارنة مع 1.07 تريليون ريال هذا العام.
وأظهرت الوثيقة أن المملكة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 12 بالمئة للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1 بالمئة في العام القادم.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى ثلاثة بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في هذين العامين.
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