شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بعد بيانات اقتصادية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء بعد بيانات اقتصادية قوية عززت الآمال حيال انتعاش الاقتصاد المحلي، في حين واصل المستثمرون توخي الحذر عقب مناظرة رئاسية ساخنة تنبئ بأن السباق الانتخابي لن يكون سهلا. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.98 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 27514.64 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.74 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3341.21 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 7.65 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 11092.90 نقطة.

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