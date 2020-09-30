شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تربح 7.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.18% رابحاً 14.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8299.08 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.91% رابحاً 20.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.48 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 317.03 مليار درهم، وقفز ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.52% رابحاً 23.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4518.06 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 673.674 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 7.8 مليار درهم.

فيما تعطلت بورصتي الكويت ومسقط لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% رابحاً 14.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8299.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.37% رابحاً 460.47 نقطة ليغلق عند مستوى 14114.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 542.7 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 4.98%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.76%، تلاه قطاع التأمين نسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.09%.

وقفز 131 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "المعذر ريت" بنسبة 9.96%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 9.95%، فيما تراجع 57 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 7.25%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.05%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 437.3 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.52% رابحاً 23.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4518.06 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 673.674 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 94.4 مليون سهم، بقيمة 356.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1827 صفقة.

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وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 1.42%، 0.86%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.2%، ثم سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.75%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.06%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 3.88%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.12%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 82.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.54%.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.91% رابحاً 20.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 300.9 مليون سهم محققة ما قيمته 267.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3903 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاعي الاستثمار والنقل بنسبة 1.24%، 1.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.21%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 11.65%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.39%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم مصرف السلام-البحرين قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 66.4 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.54%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحاً 3.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1434.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 658.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.16% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%.