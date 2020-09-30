شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية للتأمين تتلقى تعميداً من "بندة للتجزئة" لتقديم خدمات التأمينات العامة للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة العالمية للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميد من شركة بنده للتجزئة لتقديم خدمات التأمينات العامة للشركة لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من أكتوبر المُقبل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع زيادة قيمة العقد الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة السنوية للقوائم المالية المدققة لعام 2019.

وبحسب البيان، تصل مدة العقد إلى سنة واحدة، علماً بأنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعامي 2020 و2021.

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يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة وإنخفاض في عمولات إعادة التأمين وانخفاض عوائد الإستثمار.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي ربح بلغ 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2019.