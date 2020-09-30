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أسمنت نجران تُرجئ تأسيس شركة النقل حتى الأول من نوفمبر المُقبل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران، اليوم الأربعاء، عن التأخر في الانتهاء من إنشاء شركة النقل ذات المسؤولية المحدودة حتى الأول من نوفمبر المُقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن السبب في التأخر هو الرغبة في الانتهاء من تأسيس الشركة وإصدار الترخيص المبدئي لمزاولة النشاط الصادرة من هيئة النقل لعام وبانتظار استلام الترخيص النهائي.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة التحول للربحية خلال الربع الثاني إلى  تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع تحقيق صافي خسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وذلك رغم تأثر الأسواق خلال الربع الحالي بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي (COVID-19).

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 73 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

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