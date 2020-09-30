شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا للأسبوع الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بمليوني برميل إلى 492.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 1.9مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 700 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 3.2 مليون برميل إلى 172.8 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 831 ألف برميل خلال نفس الفترة.