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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات بعد بيانات وظائف القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأربعاء مدعومة بصدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى استيعاب نتائج المناظرة الانتخابية الأولى لمرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وشهدت المناظرة أمس انتقادات وهجوم متبادل بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في أمريكا سجلت انكماشا بنسبة 31.4% في الربع السنوي الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى انكماش بنسبة 31.7%.
وعلاوة على ذلك، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 749 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بما تجاوز توقعات بإضافة 650 ألف وظيفة ومقارنة بإضافة 481 ألف وظيفة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 360 نقطة) إلى 27812 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 136 نقطة) إلى 11221 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 3369 نقطة.
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