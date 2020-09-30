شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بأكثر من 1% رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء الذي يعد آخر جلسات سبتمبر/أيلول، وذلك رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت الأضواء مسلطة أمس على أول مناظرة انتخابية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وشهدت المناظرة تراشقات وهجوم متبادل بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن".

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وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل انكماشا بنسبة 31.4% في الربع السنوي الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى انكماش بنسبة 31.7%.



هذا، وقد كشفت بيانات حكومية أمريكية أيضا عن أن القطاع الخاص أضاف 749 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بما تجاوز توقعات بإضافة 650 ألف وظيفة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.1 نقطة وأقل مستوى عند 93.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 3.02 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.02 دولار وأقل سعر عند 2.97 دولار.