شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق البلاد للصكوك السيادية يُقرر توزيع أرباح بقيمة 423.6 مليون ريال عن سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر سبتمبر 2020، بقيمة 423.640 مليون ريال.

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن التوزيعات ستتم على أساس 12.4 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.0342 ريال لكل وحدة، وبنسبه إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 0.34%.

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هذا وتبلغ نسبة التوزيع 0.34% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 29 سبتمبر 2020.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر المُقبل، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية عن شهر أغسطس 2020، بقيمة 204.921 مليون ريال، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.0233 ريال لكل وحدة، وبنسبه إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 0.23%.