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بورصة الكويت تعطل أعمالها حتى السبت المقبل حدادا على وفاة أمير البلاد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعطل بورصة الكويت المالية أعمالها إبتداء من الأربعاء 30 سبتمبر وحتى السبت 3 أكتوبر حدادا على وفاة أمير البلاد، بحسب بيان على موقع البورصة.

وواصلت عمليات جني الأرباح الضغط على مؤشر بورصة الكويت الذي هبط مؤشر سوقه الأول بنهاية جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 2.19%، كما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 2.15% و2.77% على الترتيب.

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وارتفعت مستويات السيولة بنسبة 167.3% لتتجاوز 104 ملايين دينار، فيما زادت وتيرة الكميات بنحو 69.5% لتصل أحجام التداول اليوم إلى 545.53 مليون سهم.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 27.89 مليون دينار مُتراجعاً 2.36%، بينما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 50.9 مليون سهم مُتراجعاً 9.78%.

وأعلن الدیوان الأمیري في دولة الكويت، عن اقتصار مراسم تشييع الأمير الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر البلاد، على الأقارب فقط وذلك امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويتية "كونا".

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