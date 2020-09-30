شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحاً 19.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8303.52 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% رابحاً 63.17 نقطة ليصل إلى مستوى 13716.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.5 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل نسبة 1%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والطاقة بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي.

وقفز 142 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 7.57%، فيما تراجع 43 سهماً على رأسها سهم "أسمنت نجران" بنسبة 2.34%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.14%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "معدنية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 129.3 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الراجحي المالية، مدير صندوق الراجحي ريت، عن تلقيها خطاب عن طريق البريد الالكتروني من شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة، المستأجر الرئيسي للنرجس بلازا وأنوار بلازا وراما بلازا، يفيد اعتزامهم التوجه للقضاء وذلك لغرض إعفاء الأجرة أو تخفيضها نتيجة وجود عوائق وظروف استثنائية خارجة عن سيطرتهم على حد قولهم والتي ذكروا أنها أثرت بشكل سلبي على تحقيق المنفعة بشكل كامل وفقاً لحقيقة الأغراض الأساسية من اتفاقيات التأجير.

يقع كل من نرجس بلازا وأنوار بلازا وراما بلازا في مدينة الرياض ومؤجرة بالكامل لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة بعقد إيجار سنوي صافي بمبلغ وقدره 14.04 مليون ريال سعودي عن كل سنة هجرية (أي ما يعادل 14.47 مليون ريال سعودي تقريباً لكل سنة ميلادية)، يجدر الذكر بأن إيجارات العقارات الثلاث تشكل ما نسبته 8.7% من إجمالي إيرادات الصندوق.