شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل بورصة الكويت يومين حداداً على وفاة الأمير صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة الكويت، عن تعطل أعمالها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر، على أن تعاود العمل بالأوقات الاعتيادية يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، وذلك بناءً على إعلان الحداد الرسمي لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وكانت مؤشرات بورصة الكويت، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.18% خاسراً 121.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.19% خاسراً 135.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6020.84 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.15% خاسراً 94.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.77% خاسراً 123.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.63 نقطة.

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وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 545.5 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 22 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.90%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.13%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.87%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.74%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.98%، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25.89%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.06%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة السلام القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.45% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 9.78%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 9.59%.