شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل جلسة الأربعاء مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحاً 5.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 197.1 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.41% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%.

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وفي سياق آخر أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن بيع المساهم الرئيسي Goldilocks Investment Company Limited، أمس الثلاثاء، 700 ألف سهم لتنخفض نسبة مساهمته من 88.699 مليون سهم تعادل 9.94% إلى 87.999 مليون سهم تعادل 9.86%.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، حيث تم الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السابق الذي تم انعقاده بتاريخ 23 سبتمبر لعام 2019، تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وتقرير مدققي حسابات الشركة إرنست وينغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وتوزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث سيتم توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "ب" والبالغ عددها 123.239 ألف سهم بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح 1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو لعام 2020 بمبلغ إجمالي قدره 14.95 مليون دولار أمريكي.