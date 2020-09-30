النفط ينزل لليوم الثانى جراء مخاوف الطلب مع زيادة الإصابات بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء مواصلة تكبد خسائر كبيرة في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا قبل بداية فصل الشتاء في الشمال مما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الأنشطة ما قد يقلص بدوره الطلب على الوقود. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 40 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 38.97 دولار. وينتهي أجل عقد نوفمبر اليوم ويحل محله عقد ديسمبر الذي انخفض حوالي 0.7 بالمئة إلى 41.25 دولار. Advertisements وفقد الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة بالمئة أمس مع تجاوز الإصابات بكوفيد-19 المليون نسمة وزادت الإصابات لمثليها في ثلاثة أشهر. وقال أفتار ساندو مدير السلع في فيليب فيوتشرز "زيادة حالات كوفيد-19 مستمرة في دق ناقوس الخطر للطلب على الطاقة".

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