شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم شركة أرامكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% رابحاً 8.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.8 مليون سهم محققة ما قيمته 88.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1561 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.94%، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.68%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 18.8 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء، حيث وافق المجلس على العرض المقدم للاستحواذ على نسبة 40% من رأس مال شركة دبي أوتودروم والبالغ قيمته 400 مليون درهم، الاستحواذ على عقاري استثماري قائم في منطقة الخليج التجاري في إمارة دبي بقيمة 250 مليون دولار، والمضي في المفاوضات للاستحواذ على أصول عقارية استثمارية قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، وذلك للنظر في التحليل المالي، الذي تم إعداده من قبل مستشاري الشركة الماليين تمهيداً لعرضه بالإضافة للقرارات المقترحة على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وفي سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، على استبدال ممثل شركة ويست ون للتجارة العامة بمجلس إدارة الشركة، حيث تم تعيين فيصل عبد الرحمن الحاتم ممثلاً عن ويست ون بدلاً من العضو المستقيل علي محمد عبدالله الشريدة.