شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تنخفض بعد مناظرة ترامب-بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء مقتفية أثر تراجع في الأسهم الأمريكية بعد مناظرة حامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مما عزز المخاوف بشأن نتيجة غير حاسمة للانتخابات.

وهبط المؤشر نيكي 1.5 في المئة إلى 23185.12 نقطة متراجعا عن ذروة سبعة أشهر التي بلغها في الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 1.97 في المئة إلى 1625.49 نقطة.

واشتبك المرشحان حول تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا والاقتصاد ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وقال متعاملون ومحللون إن أيا من المرشحين لم يحقق تفوقا في المناظرة وذلك قبل الانتخابات التي ربما لا تفرز فائزا واضحا.

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وقال دايجو أوكي من يو.بي.أس سيكيورتيز "في الواقع زادت الضبابية إزاء الانتخابات".

وكان الأداء الأضعف على المؤشر توبكس لسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وانخفض 4.59 بالمئة يليه سهم مجموعة ميزهو المالية وفقد 3.78 بالمئة.

أما اكبر الرابحين فسهم إن.تي.تي دوكومو وزاد 20.92 بالمئة يليه سهم مجموعة سوفت بنك وكسب 0.5 بالمئة.

وسجل إن.تي.تي دوكومو مكاسب لليوم الثاني مع سعي الشركة الأم لإلغاء إدراج أسهم الوحدة.