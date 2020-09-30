شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد أسوأ شهر منذ نوفمبر 2016 بسبب ارتفاع الدولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، إذ يدفعه الدولار القوي للانخفاض اليوم الأربعاء مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتراجع 4.3 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1893.30 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم "مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار" مضيفا أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.
لكنه قال "إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع القادمة".
أيضا فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 867.72 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2319.05 دولار.
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