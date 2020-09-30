شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم .. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17و37 جنيهًا للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأنواع تشهد استقرارا داخل سوق العبور، حيث سجلت أسعار السمك البورى اليوم الأربعاء 30/ 9 /2020، البورى" 1 " ما بين 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسجل البلطى المزارع "2" ما بين 17 و 21 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل مابين 23- 26 جنيهًا، وسجل البلطى الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيهًا.

واستقرت أسعار سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.

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وسجل سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها، وسجل السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها، والوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها.

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.

جدير بالذكر أنه تم طرح مواقع بحرية للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تطوير إنتاج أقدم مزرعة سمكية بكفر الشيخ ورفع إنتاجية عدد كبير من المزارع للوصول إلى 3 مليون طن بحلول عام 2030، كما تم طرح مواقع للاستزراع البحري، إلى جانب تطوير ورفع إنتاجية المزارع، ويتم حالياً تطوير مزرعة الزاوية بالحامول بكفر الشيخ، وهى من أقدم مزارع الإنتاج السمكى، حيث تبلغ مساحة المزرعة 150 فداناً، وبها 47 حوضاً، وسيتم رفع إنتاجيتها إلى 1500طن لتعود أحدث مزرعة استرشادية لاستزراع أسماك (البلطى والبورى والطوبار والمبروك)، بإنتاجية غير مسبوقة تصل لـ 9 طن فى الفدان، على أن يتم رفع إنتاجية المزرعة من 8 إلى 10 طناً للفدان خاصة بعد تصغير مساحة الأحواض إلى 4 أفدنة باستخدام زريعة سمكية من مفرخ المزرعة الذى يعمل بطاقة إنتاج تصل 6 مليون زريعة سنويًا.