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ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية فى أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس، مما ينعش آمالا في أن إنفاق الأسر بأكبر اقتصاد في أوروبا سيقود تعافيا قويا في الربع الثالث من صدمة فيروس .

وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن مبيعات التجزئة قفزت 3.1 بالمئة على أساس شهري بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض معدل بالصعود بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو. وأشارت توقعات رويترز إلى زيادة 0.5 بالمئة.

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وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.7 بالمئة بالأسعار الحقيقية بعد زيادة معدلة صعودا بواقع خمسة بالمئة في الشهر السابق بحسب ما كشفته البيانات.

ومبيعات التجزئة معيار متقلب عادة ما يخضع للتعديل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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