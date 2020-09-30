شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السابق لمصلحة الجمارك:قرار الرئيس بتغيير بعض فئات الضريبة الجمركية يدعم توطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، معلقا علي قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، إن هذا القرار يستهدف معاملة معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويلها للعمل بالكهرباء نفس معاملة معدات ومكونات محطات تموين وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك بتحصيل الضريبة الجمركية بواقع 2٪؜ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل.

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وكشف "سعودى"، أهمية تطبيق هذا القرار والذى وصفه بأنه جاء فى وقته لأنه سيعمل على تشجيع وتعميق التصنيع المحلى وذلك بزيادة التخفيض فى فئة التعريفة الجمركية على المكونات المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، أنه بالنسبة للإعفاء الخاص بالسيارات طبقا لاتفاقية الميركسور بين البرازيل والارجنتين وباراجواى واوروجواى ومصر فهو خاص بالسيارات المصممة خصيصا للسير على الثلج والسيارات الخاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف وسيارات مماثلة طبقا لجدول B، مؤكدا علي أهمية هذه الاتفاقيات لأنها تخدم قطاع التجارة فى مصر وتصب فى مصلحة المستهلك المصرى.