شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية العقارية السعودي يودع 500 مليون ريال للمستفيدين من "سكني" خلال سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، بحسب صحيفة عكاظ.

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ولفت إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى شهر سبتمبر 2020، تجاوزت 23.4 مليار ريال.

وأشار إلى استفادة أكثر من 341 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من برنامج "القرض المدعُوم" منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الحالي 2020؛ ما أسهم في استقرار حياة الأسر، وتحقيق تنمية عمرانية في مدن ومناطق المملكة كافة.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج (سكني) من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الحالي 2020.