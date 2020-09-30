شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"كامكو إنفست": التخارج من أحد أصول أمازون حقق عوائد أكبر للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد العثمان، رئيس تنفيذي للاستثمارات العقارية لدى شركة كامكو إنفست للاستثمار المدرجة بسوق الكويت المالي، إن التخارج من مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا جاء بعد التوصل لفرصة تضمن تحقيق أرباح أعلى من تلك التي قد تحققها الشركة بحال استمرت بالنشاط لمدة 5 سنوات قادمة.

وأضاف العثمان إن شركته لديها استثمارات متنوعة بالعقارات بقيمة 1.1 مليار دولار تتوزع ما بين 60% في الولايات المتحدة و30% في بريطانيا و10% في ألمانيا، وهو موزع ما بين بنايات مكتبية ومستودعات للتخزين، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة موزعة على الاستثمار في البنايات المؤجرة لمدد طويلة لمستأجريين ذوي ملاءة عالية ولذلك لم يتغير الوضع في الفترة الماضية من ناحية تحصيل الإجارات وبنسبة تحصيل 100% ومتوسط العوائد السنوية 7.9%".

وأوضح أن شركته مازالت تبحث في فرص استثمارية جيدة في قطاع المكاتب لكن التركيز على المناطق غير المركزية وذات ميزات متنوعة مثل مستوى البناء وحجمه وأبرز المناطق في بريطانيا "بريستول" و"بيرنتغهام" و"بولدر" في الولايات المتحدة".

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وأعلنت "كامكو إنفست" مؤخرا، عن الانتهاء من عملية التخارج من مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا، لتحقق عائداً إجمالياً بلغ 28% خلال فترة الاستثمار، موضحا إنها ستركز في الفترة المقبلة على الاستثمار في الفرص المتميزة في العقارات التجارية المدرة للدخل، خاصة بعدما أدت جائحة كورونا إلى حدوث اختلالات في قيم العقارات مما يوفر فرصاً مغرية للاستحواذ ويحسن من مستوى العوائد.

ويُعد العقار أكبر مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون، ويتمتع بموقع مثالي في دنفرملين باسكتلندا ويتم توظيف فيه ما يقرب من 2100 موظف، ويمثل حجم الأعمال نحو 38 % من 143 مليون طرد يتم توزيعها في اسكتلندا من قبلها سنوياً.