شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الراجحي المالية: هناك تفاؤل بالسوق السعودي مع قرب وجود لقاح لكورونا والبتروكيماويات يتهيأ للإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالمازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، إن هناك تفاؤلا بالسوق السعودي قد ينعكس على قطاع البتروكيماويات مع قرب وجود لقاح لفيروس كورونا بالإضافة لخطط التحفيز الموجودة بالأسواق الأميركية التي قد تظهر بعد الانتخابات الرئاسية.

ورجح أن يرتفع سعر النفط بحدود 50 دولاراً عام 2021 نتيجة التغيرات في السوق وعودة النشاط للاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي لارتفاع التكلفة على البتروكيماويات، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيساعد منتجي "الإيثان" بالسعودية لأن تكلفتهم ثابتة، من جهة أخرى هناك زيادة عرض لذلك نتوقع نمو الأسعار وهو ما يرفع الأرباح من مليار ريال إلى 18 مليار ريال.

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وأكد أن مقارنة سوق الأسهم السعودية حالياً بـ2006 غير صحية، وقطاع البتروكيماويات سيعاني تحديات ولكنه سيعود ويحقق أرباحاً. ووصل حجم السوق السعودي عام 2006 لحدود 3 تريليونات، وارتفع إلى 9 تريليونات ريال هي مقارنة غير عادلة، لأن مكرر السوق في ذلك الوقت بحدود 48، أما الآن بحدود 30.

وأضاف السديري أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات من ضمنها زيادة المعروض عالمياً والتعافي الاقتصادي.

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي في آخر جلساته، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط.