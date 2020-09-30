شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية أفضل لاعب بسوق النفط خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توجت السعودية نفسها كأفضل لاعب بسوق النفط العالمي خلال 2020 مع سياسة نفطية نجحت بمجملها في ضبط الأسعار على الرغم من التقلبات التي اندلعت بفعل جائحة كورونا واختلال توزان العرض والطلب.

وكانت السياسة النفطية للسعودية محل تقدير كبير في الآونة الأخيرة، حيث لعبت المملكة العام الماضي دورا هاما بين كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها وبسحب نحو 10% من معروض النفط العالمي نجحت في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي الذي تضرر بشدة من الجائحة، وفقا لموقع قناة العربية.

ولعبت السعودية حينها ط الدور الأكبر في مضاعفة الأسعار نحو 3 مرات ما أسهم في عودة الهدوء إلى أسواق النفط العالمية بعد أن وصلت أسعار بعض خاماته إلى النطاق السالب.

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يشار إلى أن العالم يستهلك نحو 100 مليون برميل من النفط يوميا تُصدر من الدول المنتجة فيما يتم تداول نحو 2.5 مليار برميل أخرى في اليوم باستخدام العقود المستقبلية وأكثر من ذلك إذا قمنا بتضمين عقود الخيارات وعقود المنتجات المكررة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط ترقب المستثمرون عن كثب تطورات الطلب العالمي على الخام مع عودة قيود الإغلاق في عدة دول بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم حاجز 33 مليون حالة بينما توفي أكثر من من مليون شخص حتى الآن.