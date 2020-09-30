شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث كريستين لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 22 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1731، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1744، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1728، بينما حقق الأعلى له في أسبوع عند 1.1755.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.3% في تموز/يوليو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 4.1% مقابل 4.6%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.9% في تموز/يوليو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 4.2%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة إنفاق المستهلكين والتي قد تظهر تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل فرنسا عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.1% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس.

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وصولاً إلى إلقاء محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في منتدى المراقبة الذي يستضيفه معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 7 ألف مقابل 9 ألف في آب/أغسطس، وقبل أظهر القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا انكماش 0.5% مقابل نمو 0.3% في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 428 ألف وظيفة في آب/أغسطس، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 31.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 5.0% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على انكماش 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.2 في آب/أغسطس، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 5.9% في تموز/يوليو.

كما تتطلع الأسواق إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حيال فيروس كورونا والاقتصاد في منتدى افتراضي تستضيفه ويسكونسن للمصنعين والتجارة، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان الذي سيلقي خطاباً تحت عنوان "المصارف ترتفع إلى مستوي التحدي" في الخدمات المصرفية المجتمعية في مؤتمر القرن الـ21 للأبحاث والسياسات.